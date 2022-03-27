В харьковском метро открыли фестиваль классической музыки

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В своем Telegram-канале мэр Олег Синегубов поддержал музыкантов.

"Уже месяц живем под постоянными обстрелами оккупантов, но, несмотря на это, мы не потеряли веру. Сегодняшний символический KharkivMusicFest этому доказательство. Спасибо организаторам за то, что вернули харьковчан хоть на несколько часов к привычной жизни с родными, с улыбками, с искусством", – написал чиновник.

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"Ми как и планировали открыли KharkivMusicFest-2022. В этот раз открытие фестиваля состоялось не в торжественной обстановке большого зала Харьковской філамонії, и публика не шла к нам, а мы пришли к слушателям в бомбоубежища. Потому что музыка может дать так много - надежду, утешение, поддержку, и волю к победе", - говорится в сообщении.

Музыканты исполнили программу из шедевров классической музыки Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика, а также обработки украинских народных песен, которые были написаны специально для этого концерта молодым харьковским композитором и дирижером Владимиром Богатыревым.