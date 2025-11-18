$42.070.02
Ексклюзив
14:29 • 1148 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 11051 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 10220 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 14036 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 19422 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 22458 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 29444 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24500 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58551 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50262 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
У Казахстані виявили стародавнє місто бронзового віку, що спростовує теорію "лише" кочових племен у степах

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

Міжнародна команда вчених знайшла велике стародавнє місто із промисловою зоною в степах Казахстану, що ставить під сумнів виключно кочовий характер діяльності племен у бронзовому віці. Поселення Семиярки, площею майже 70 гектарів, було високоорганізованим металургійним центром та адміністративно-культурним осередком.

У Казахстані виявили стародавнє місто бронзового віку, що спростовує теорію "лише" кочових племен у степах

Міжнародна команда вчених виявила у степах Казахстану велике стародавнє місто із промисловою зоною, що нехарактерно для тезисів про виключно кочовий характер діяльності племен на цій території у період декількох тисяч років до н.е.

Пише УНН із посиланням на сайт університету Сambridge.

Деталі

Дослідження спадщини бронзової доби виявило велике місто на території казахського степу. Йдеться про місцевість Семиярки, що розташовані на високій терасі Іртиша в Бескарагайському районі Абайської області. Ще в 2000-их роках археологи розкопали досить велике поселення, приблизно з 1600 до н.е., що пов'язане з черкаскульською та олексіївсько-саргаринською культурами.

Довідково

Черкаскульська культура виникла вперше в Західному Сибіру; вона являла собою синтез андронівських і місцевих традицій; характеризувалася спільнотами, що займаються землеробством, скотарством, полюванням, збиранням та рибальством.

Біля берегів Сардинії знайшли великий скарб із тисяч стародавніх монет06.11.23, 01:03 • 286823 перегляди

У 2018 році британсько-казахстанська група розпочала геофізичні дослідження на Семіярці. У ході поверхневого збору матеріалу було виявлено велику кількість кераміки пізнього бронзового віку, а також металургійне сміття, включаючи свідчення виробництва олов'яної бронзи.

Фахівці виявили не території Семиярки значну кількість залишків будинків ІІ тисячоліття до нашої ери. На думку дослідників, у цьому поселенні могло проживати щонайменше кілька тисяч людей (загальна площа - майже 70 гектарів).

Знахідки свідчать про те, що Семіярки, ймовірно, були високоорганізованим металургійним центром, здатним до контрольованого виробництва

- пише матеріал британського університету. 

Фахівці припустили, що Семіярки виступали адміністративним та культурним центром. 

Австралія повернула Україні важливі археологічні артефакти: що на них очікує07.10.25, 21:08 • 6677 переглядiв

Геофізичні дослідження також виявили сліди архітектури всередині валів, що вказують на структуроване планування.

Тобто, загалом поступово знайдені та проаналізовані знахідки створюють нове обгрунтування стародавніх часів на території степів Казахстану. І серед іншого, ставить під сумнів припущення щодо відсутності структурованої металургійної економіки у напівкочових степових громадах. 

Нагадаємо

Поблизу шотландського міста Перт археологи розкопали поселення залізної доби з невідомим підземним приміщенням. Подібні споруди, призначення яких досі незрозуміле, раніше знаходили в різних частинах країни.

Новий Єгипетський музей обмежує доступ через надмірний ажіотаж: з квитками буде непросто 17.11.25, 15:12 • 4036 переглядiв

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
Тварини
Техніка
Казахстан