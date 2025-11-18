У Казахстані виявили стародавнє місто бронзового віку, що спростовує теорію "лише" кочових племен у степах
Міжнародна команда вчених знайшла велике стародавнє місто із промисловою зоною в степах Казахстану, що ставить під сумнів виключно кочовий характер діяльності племен у бронзовому віці. Поселення Семиярки, площею майже 70 гектарів, було високоорганізованим металургійним центром та адміністративно-культурним осередком.
Дослідження спадщини бронзової доби виявило велике місто на території казахського степу. Йдеться про місцевість Семиярки, що розташовані на високій терасі Іртиша в Бескарагайському районі Абайської області. Ще в 2000-их роках археологи розкопали досить велике поселення, приблизно з 1600 до н.е., що пов'язане з черкаскульською та олексіївсько-саргаринською культурами.
Черкаскульська культура виникла вперше в Західному Сибіру; вона являла собою синтез андронівських і місцевих традицій; характеризувалася спільнотами, що займаються землеробством, скотарством, полюванням, збиранням та рибальством.
У 2018 році британсько-казахстанська група розпочала геофізичні дослідження на Семіярці. У ході поверхневого збору матеріалу було виявлено велику кількість кераміки пізнього бронзового віку, а також металургійне сміття, включаючи свідчення виробництва олов'яної бронзи.
Фахівці виявили не території Семиярки значну кількість залишків будинків ІІ тисячоліття до нашої ери. На думку дослідників, у цьому поселенні могло проживати щонайменше кілька тисяч людей (загальна площа - майже 70 гектарів).
Знахідки свідчать про те, що Семіярки, ймовірно, були високоорганізованим металургійним центром, здатним до контрольованого виробництва
Фахівці припустили, що Семіярки виступали адміністративним та культурним центром.
Геофізичні дослідження також виявили сліди архітектури всередині валів, що вказують на структуроване планування.
Тобто, загалом поступово знайдені та проаналізовані знахідки створюють нове обгрунтування стародавніх часів на території степів Казахстану. І серед іншого, ставить під сумнів припущення щодо відсутності структурованої металургійної економіки у напівкочових степових громадах.
Поблизу шотландського міста Перт археологи розкопали поселення залізної доби з невідомим підземним приміщенням. Подібні споруди, призначення яких досі незрозуміле, раніше знаходили в різних частинах країни.
