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У Казахстані чоловік вистрибнув із закритого на карантин будинку і зламав хребет

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Актау, адміністративному центрі Мангістауської області Казахстану, чоловік вистрибнув з третього поверху закритого на карантин багатоквартирного будинку, повідомляє регіональний центр комунікацій, передає УНН із посиланням на Радіо Азаттик.

Зазначається, що чоловік, що гостював у місті, за інформацією влади області, намагався таким чином покинути будівлю, яку на той момент збиралися заблокувати в зв’язку з виявленням серед мешканців хворих коронавірусною інфекцією. “Чоловіка госпіталізовано у лікарню з переломом хребта”, — пише видання.

“Двоє мешканців цього будинку в мікрорайоні № 11, у яких підтверджено діагноз COVID-19, були поміщені в інфекційне відділення лікарні, їх стан медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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