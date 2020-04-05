В Казахстане мужчина выпрыгнул из закрытого на карантин дома и сломал позвоночник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Актау, административном центре Мангистауской области Казахстана, мужчина выпрыгнул с третьего этажа закрытого на карантин многоквартирного дома, сообщает региональный центр коммуникаций, передает УНН со ссылкой на Радио Азаттык.
Отмечается, что гостивший в городе житель Бейнеуского района, по информации властей области, пытался таким образом покинуть здание, которое в тот момент собирались заблокировать в связи с выявлением среди жильцов заболевших коронавирусной инфекцией. “Мужчина госпитализирован в больницу с переломом позвоночника”, — пишет издание.
“Двое жителей этого дома в микрорайоне № 11, у которых подтвержден диагноз COVID-19, были помещены в инфекционное отделение больницы, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести”, — добавляется в сообщении.
Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.