У Карпатах насипало понад 60 см снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В українських Карпатах висота снігового покрову подекуди становить до 61 сантиметру. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.
"За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 6 січня 2020 року на Сл Пожежевська: температура повітря: -10,8°С, вітер: штиль, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 10-61 см, сніг хуртовинний, стабільний", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на Сл Плай температура повітря сягає - 10,3°С, вітер північний, швидкістю 5-8 м/с. Є хмарність. Висота снігового покриву становить 19-42 см, сніг свіжий, пиловидний, помірно закріплений.
Вказано, що на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить -11,7°С, а висота снігового покриву - 21 см.
Нагадаємо, у Карпатах оголосили про загрозу сходження лавин на Різдво. В Укргідрометцентрі при цьому вказали, що "можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин". "Радимо утриматись від походів на високогір'я", - додали у відділі гідропрогнозів.