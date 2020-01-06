В Карпатах насыпало более 60 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В украинских Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 61 сантиметра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.
"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 6 января 2020 года на Сл Пожежевская: температура воздуха: -10,8°С, ветер: штиль, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 10-61 см, снег вьюжный, стабильный" , - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на Сл Плай температура воздуха достигает - 10,3°С, ветер северный, скоростью 5-8 м/с. Есть облачность. Высота снежного покрова составляет 19-42 см, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен.
Указано, что на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет -11,7°С, а высота снежного покрова - 21 см.
Напомним, в Карпатах объявили об угрозе схождения лавин на Рождество. В Укргидрометцентре при этом указали, что "возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин". "Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - добавили в отделе гидропрогнозов.