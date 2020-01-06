У Карпатах оголосили про загрозу сходження лавин на Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Карпатах оголосили попередження про лавинну небезпеку на Різдво. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 6-7 січня на високогір’ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Карпатах почався сезон лавин.
Як повідомляв УНН, у Карпатах випало вже пів метра снігу.