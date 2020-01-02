У Карпатах почався сезон лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Синоптики попереджають про початок сніголавинного сезону у Карпатах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"У зв'язку з інтенсивним приростом снігу, у районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної частини Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, а також в районі діяльності Сл Плай сніголавинний сезон оголошується вiдкритим", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, середня місячна температура у січні цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 4° морозу, що дещо вище середніх багаторічних значень.