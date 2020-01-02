Синоптики дали прогноз на січень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Середня місячна температура у січні цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 4° морозу, що дещо вище середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Середня місячна температура передбачається 0-4° морозу, в Криму до 3° тепла, що на 1,5-2,0º вище середніх багаторічних значень", - вказали синоптики.
Місячна кількість опадів у січні очікується 21-60 мм, у горах Криму до 124 мм, що у західних областях дещо менше, на решті території в межах середніх багаторічних значень.
У січні, як свідчать спостереження, найбільша висота снігового покриву звичайно спостерігається в третій декаді місяця і становить в середньому 8-15 см, на північному сході країни до 27 см, на півдні країни сніговий покрив нестійкий.
У січні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь.
Нагадаємо, 2 січня по Україні морозно і без опадів.