Синоптики дали прогноз на січень

КИЇВ. 2 січня. УНН. Середня місячна температура у січні цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 4° морозу, що дещо вище середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.