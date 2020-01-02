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Синоптики дали прогноз на січень

Синоптики дали прогноз на січень

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Середня місячна температура у січні цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 4° морозу, що дещо вище середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Середня місячна температура передбачається 0-4° морозу, в Криму до 3° тепла, що на 1,5-2,0º вище середніх багаторічних значень", - вказали синоптики.

Місячна кількість опадів у січні очікується 21-60 мм, у горах Криму до 124 мм, що у західних областях дещо менше, на решті території в межах середніх багаторічних значень.

У січні, як свідчать спостереження, найбільша висота снігового покриву звичайно спостерігається в третій декаді місяця і становить в середньому 8-15 см, на північному сході країни до 27 см, на півдні країни сніговий покрив нестійкий.

У січні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь.

Нагадаємо, 2 січня по Україні морозно і без опадів.

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