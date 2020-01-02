Сьогодні по Україні морозно і без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В Україні у четвер, 2 січня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 13 градусів морозу до 3 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"По Україні 2 січня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східній частині України місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.
Нагадаємо, синоптики повідомили прогноз погоди в Україні до Різдва.