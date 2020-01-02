Сегодня по Украине морозно и без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Украине в четверг, 2 января, ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 13 градусов мороза до 3 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"По Украине 2 января облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в восточной части Украины местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица", - отметили синоптики.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.
Напомним, синоптики сообщили прогноз погоды в Украине до Рождества.