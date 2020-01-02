Синоптики повідомили прогноз погоди в Україні до Різдва

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КИЇВ. 2 січня. УНН. На 2-6 січня в Україні очікується невеликий мороз, місцями мокрий сніг і ожеледиця. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

2 січня в Україні прогнозують хмарність з проясненнями. Без опадів, лише у східній частині України місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

3-4 січня очікується хмарність з проясненнями. Без опадів, лише вдень 4 січня у західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах західної та східної частини подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с, вдень 4 січня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°, у Карпатах 7-12° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла.

5 січня - невеликий мокрий сніг та дощ; температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

6 січня - невеликий сніг, в західних областях без істотних опадів; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі в західних, північних та центральних областях 1-6° морозу).

Нагадаємо, минулий грудень може стати найтеплішим у Києві за майже 60 років.

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