Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине до Рождества
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. На 2-6 января в Украине ожидается небольшой мороз, местами мокрый снег и гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
2 января в Украине прогнозируют облачность с прояснениями. Без осадков, лишь в восточной части Украины местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.
3-4 января ожидается облачность с прояснениями. Без осадков, лишь днем 4 января в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах западной и восточной части местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем 4 января в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 7-12° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.
5 января - небольшой мокрый снег и дождь; температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.
6 января - небольшой снег, в западных областях без существенных осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в западных, северных и центральных областях 1-6° мороза).
Напомним, прошлый декабрь может стать самым теплым в Киеве за почти 60 лет.