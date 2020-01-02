Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине до Рождества

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 51764 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124186 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 129939 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 127929 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 153068 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112663 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112728 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109964 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132323 просмотра

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КИЕВ. 2 января. УНН. На 2-6 января в Украине ожидается небольшой мороз, местами мокрый снег и гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

2 января в Украине прогнозируют облачность с прояснениями. Без осадков, лишь в восточной части Украины местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.

3-4 января ожидается облачность с прояснениями. Без осадков, лишь днем 4 января в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах западной и восточной части местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем 4 января в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 7-12° мороза; днем в Украине 0-5° тепла.

5 января - небольшой мокрый снег и дождь; температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

6 января - небольшой снег, в западных областях без существенных осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в западных, северных и центральных областях 1-6° мороза).

Напомним, прошлый декабрь может стать самым теплым в Киеве за почти 60 лет.

Украинские Национальные Новости

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