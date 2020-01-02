Синоптики дали прогноз на январь

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 51519 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124134 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 129888 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 127878 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 152981 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112651 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112718 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109960 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132319 просмотра

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КИЕВ. 2 января. УНН. Средняя месячная температура в январе этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 4° мороза, что несколько выше средних многолетних значений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - указали синоптики.

Месячное количество осадков в январе ожидается 21-60 мм, в горах Крыма до 124 мм, что в западных областях несколько меньше, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

В январе, как показывают наблюдения, наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде месяца и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны до 27 см, на юге страны снежный покров неустойчив.

В январе вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.

Напомним, 2 января по Украине морозно и без осадков.

Украинские Национальные Новости

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