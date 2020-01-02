Синоптики дали прогноз на январь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Средняя месячная температура в январе этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 4° мороза, что несколько выше средних многолетних значений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - указали синоптики.
Месячное количество осадков в январе ожидается 21-60 мм, в горах Крыма до 124 мм, что в западных областях несколько меньше, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.
В январе, как показывают наблюдения, наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде месяца и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны до 27 см, на юге страны снежный покров неустойчив.
В январе вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.
Напомним, 2 января по Украине морозно и без осадков.