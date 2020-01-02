В Карпатах начался сезон лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Синоптики предупреждают о начале снеголавинного сезона в Карпатах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым", - указали в ведомстве.
Напомним, средняя месячная температура в январе этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 4° мороза, что несколько выше средних многолетних значений.