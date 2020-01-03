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У Карпатах випало вже пів метра снігу

У Карпатах випало вже пів метра снігу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. В українських Карпатах висота снігового покрову подекуди становить до 55 сантиметрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

"За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 3 січня 2020 року на Сл Пожежевська: температура повітря: 5,4°С, вітер: південно-західний 4-6 м/с, хмарно з проясненнями. Висота снігового покриву становить 7-55 см, сніг старий, злежаний, стабільний", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на Сл Плай температура повітря сягає 3,7°С, вітер південно-західний, швидкістю 2-4 м/с. Є незначна хмарність. Висота снігового покриву становить 14-33 см, сніг свіжий, пиловидний та стабільний.

Вказано, що на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить 0°С, а висота снігового покриву - 15 см.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на Різдво.

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