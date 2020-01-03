В Карпатах выпало уже полметра снега
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В украинских Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 55 сантиметров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.
"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 3 января 2020 года на Сл Пожежевская: температура воздуха 5,4°С, ветер: северный 4-6 м/с, облачно с прояснениями. Высота снежного покрова составляет 7-55 см, снег старый, слежавшийся, стабильное", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на Сл Плай температура воздуха достигает 3,7°С, ветер юго-западный, скоростью 2-4 м/с. Есть незначительная облачность. Высота снежного покрова составляет 14-33 см, снег свежий, пылевидный и стабильный.
Указано, что на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет 0°С, а высота снежного покрова - 15 см.
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