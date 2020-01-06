В Карпатах объявили об угрозе схождения лавин на Рождество
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Карпатах объявили предупреждение о лавинной опасности на Рождество. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Карпатах начался сезон лавин.
Как сообщал УНН, в Карпатах выпало уже полметра снега.