У кандидати в члени тервиборчкомів подали близько 160 людей, які вже померли - ОПОРА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У партійних списках кандидатів для територіальних виборчих комісій перед місцевими виборами 25 жовтня уже виявлено близько 160 осіб, які померли. Про це заявила під час круглого столу голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.
“За інформацією, яка зараз є наявна, є проблема щодо використання персональних даних громадян без їх згоди для того, щоб бути зареєстрованими, поданими. Рішення щодо окремих людей прийнято членами територіальних виборчих комісій. Тому що у нас є спрощення у процедурі подання – а саме відсутність заяви з боку особи на готовність працювати у виборчій комісії. Ці заяви мали би бути, але вони зберігаються у політичної партії, вони не надаються до пакету документів для ЦВК”, - сказала Айвазовська.
За її словами, вже відомі факти, коли політичні партії вносять до переліку кандидатів у члени ТВК прізвища людей, які вже померли. Вона додала, що ЦВК має доступ до реєстру виборців і може перевіряти таку інформацію.
“Наскільки мені відомо, виявлено близько 160 таких осіб, які вже померли, але вони подані на посаду членів ТВК”, - додала Айвазовська.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія України утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.