У кандидати в члени тервиборчкомів подали близько 160 людей, які вже померли - ОПОРА

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 84938 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 146859 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 94110 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 323446 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 165328 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 139996 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 193761 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 122912 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107726 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104531 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 122993 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 124200 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 33979 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 141461 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 65436 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 65967 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 84938 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 146860 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 141949 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 323446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 16963 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 18948 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26065 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 34331 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 124548 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

У кандидати в члени тервиборчкомів подали близько 160 людей, які вже померли - ОПОРА

Київ • УНН

 • 14959 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. У партійних списках кандидатів для територіальних виборчих комісій перед місцевими виборами 25 жовтня уже виявлено близько 160 осіб, які померли. Про це заявила під час круглого столу голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.

У кандидати в члени тервиборчкомів подали близько 160 людей, які вже померли - ОПОРА

“За інформацією, яка зараз є наявна, є проблема щодо використання персональних даних громадян без їх згоди для того, щоб бути зареєстрованими, поданими. Рішення щодо окремих людей прийнято членами територіальних виборчих комісій. Тому що у нас є спрощення у процедурі подання – а саме відсутність заяви з боку особи на готовність працювати у виборчій комісії. Ці заяви мали би бути, але вони зберігаються у політичної партії, вони не надаються до пакету документів для ЦВК”, - сказала Айвазовська.

За її словами, вже відомі факти, коли політичні партії вносять до переліку кандидатів у члени ТВК прізвища людей, які вже померли. Вона додала, що ЦВК має доступ до реєстру виборців і може перевіряти таку інформацію.

“Наскільки мені відомо, виявлено близько 160 таких осіб, які вже померли, але вони подані на посаду членів ТВК”, - додала Айвазовська.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46