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ЦВК утворила та сформувала склад 532 тервиборчкомів

ЦВК утворила та сформувала склад 532 тервиборчкомів

Київ • УНН

 • 23884 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Центральна виборча комісія України утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій. Про це йдеться у повідомленні ЦВК за 11 серпня, передає УНН.

Зазначається, що друге засідання ЦВК розпочалось о 23:45 10 серпня.

“Розглянувши відповідні подання місцевих організацій політичних партій, врахувавши результати проведеного жеребкування та відповідні відхилення, Комісія утворила та сформувала склад 532 обласних, районних (крім районів в АР Крим), міських (крім міст в АР Крим), районних у місті Києві виборчих комісій у межах 24 областей України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином ЦВК сформувала 22 обласних, 119 районних, 381 міську та 10 районних у місті Києві виборчих комісій для організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

“Найближчим часом сформований склад відповідних територіальних виборчих комісій буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії”, — анонсували у пресцентрі Центрвиборчкому.

Зазначається, що під час засідання Комісія затвердила Порядок організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів. А також — Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів.

"Також внесено зміни до постанови ЦВК від 25 червня 2020 року № 122 “Про зразки та опис печаток, вивісок територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів і штампа “Вибув”, — резюмували у ЦВК.

Перед цим, під час засідання відбулося жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (ТВК) з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

“Після відповідного опрацювання Комісією подань кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (виключення кратних включень, відкликання кандидатур субʼєктами їх внесення, відхилення) залишилось 26 324 таких подань”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них, відповідно до законодавства, 5 753 кандидатури включено до складу територіальних виборчих комісій як обовʼязкові. А саме — 4 915 кандидатур від місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій сесії Верховної Ради України поточного скликання. А також — 838 кандидатур від двох місцевих організацій політичних партій “СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ” і “ЗА МАЙБУТНЄ”, які уклали відповідні угоди про політичну співпрацю з депутатськими групами.

“Відтак, до списку для проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу ТВК на 3 733 вакантних місця було включено 20 571 представника від зареєстрованих у встановленому законом порядку у відповідних адміністративно-територіальних одиницях місцевих організацій 254 політичних партій”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що процедура жеребкування проводилась одночасно щодо всіх 532 територіальних виборчих комісій. При цьому кількість вакантних місць у цих комісіях знаходилась в межах від 6 до 11.

Нагадаємо, вдень понеділка ЦВК розпочала процес відбору кандидатів до тервиборчкомів на місцеві вибори.

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