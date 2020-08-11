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ЦИК образовала и сформировала состав 532 теризбиркомов

ЦИК образовала и сформировала состав 532 теризбиркомов

Киев  •  УНН

 • 23883 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий. Об этом говорится в сообщении ЦИК за 11 августа, передает УНН.

Отмечается, что второе заседание ЦИК началось в 23:45 10 августа.

“Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенной жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия образовала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом ЦИК сформировала 22 областных, 119 районных, 381 городской и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

“В ближайшее время сформирован состав территориальных избирательных комиссий будет обнародован на официальном веб-сайте Комиссии”, — анонсировали в пресс-центре Центризбиркома.

Отмечается, что в ходе заседания Комиссия утвердила Порядок организации работы и ведения делопроизводства избирательных комиссий по выборам Президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборов. А также — порядок изготовления, передачи, хранения и использования печатей территориальных и участковых избирательных комиссий по местным выборам.

“Также внесены изменения в постановление ЦИК от 25 июня 2020 года № 122” Об образцах и описание печатей, вывесок территориальных и участковых избирательных комиссий по местным выборам и штампа “Выбыл”, — резюмировали в ЦИК.

Перед этим, во время заседания состоялась жеребьевка по включению кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий (ТИК) из местных выборов 25 октября 2020 года.

“После соответствующей обработки Комиссией представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий (исключение кратных включений, отзывы кандидатур субъектами их внесения, отклонение) осталось 26 324 таких представлений”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из них в соответствии с законодательством, 5753 кандидатуры включены в состав территориальных избирательных комиссий как обязательные. А именно — 4915 кандидатур от местных организаций политических партий, о создании депутатских фракций объявленных на первой сессии Верховной Рады Украины текущего созыва. А также — 838 кандидатур от двух местных организаций политических партий “СОЛИДАРНОСТЬ ЖЕНЩИН УКРАИНЫ” и “ЗА БУДУЩЕЕ”, которые заключили соответствующие соглашения о политическом сотрудничестве с депутатскими группами.

“Следовательно, в список для проведения жеребьевки относительно включения кандидатур в состав ТИК на 3733 вакантных места были включены 20 571 представитель от зарегистрированных в установленном законом порядке в соответствующих административно-территориальных единицах местных организаций 254 политических партий”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что процедура жеребьевки проводилась одновременно по всем 532 территориальным избирательным комиссиям. При этом количество вакантных мест в этих комиссиях находилась в пределах от 6 до 11.

Напомним, днем понедельника ЦИК начала процесс отбора кандидатов в теризбиркомы на местные выборы.

Украинские Национальные Новости

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