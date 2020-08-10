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ЦВК розпочинає процес відбору кандидатів до тервиборчкомів на місцеві вибори

ЦВК розпочинає процес відбору кандидатів до тервиборчкомів на місцеві вибори

Київ • УНН

 • 15482 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Центральна виборча комісія розпочинає процес відбору кандидатів до ТВК на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня. Вже встановлено невідповідність низки кандидатур вимогам Виборчого кодексу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.

“10 серпня Центральна виборча комісія розпочала свою роботу в режимі засідання”, — йдеться у повідомленні.

За словами голови ЦВК Олега Діденка, Комісія завершила опрацювання майже 28 тис. подань кандидатур до складу територіальних виборчих комісій. Це дозволило перейти до першого з трьох наступних етапів формування складу ТВК.

“На першому з них ми повинні встановити невідповідність окремих кандидатур вимогам Виборчого кодексу України, до чого зараз і перейдемо. Після завершення першої частини цього засідання Комісії його роботу буде продовжено. На нас очікують проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій. А згодом, третій етап — їх формування”, — наголосив Діденко.

Зазначається, що ЦВК встановила невідповідність окремих кандидатур, внесених до складу обласних, районних (крім районів в АР Крим), міських (крім міст в АР Крим), районних у місті Києві виборчих комісій, вимогам Виборчого кодексу України та відхилила їх.

Встановлено, що на порушення вимог Кодексу деякими суб’єктами подання кандидатур до складу ТВК було одночасно внесено одних і тих самих осіб та не підтверджено надання такими особами згоди на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання кандидатур. А також — осіб, які не мають права голосу та які є посадовими та службовими особами органів державної влади і органів місцевого самоврядування, працівниками правоохоронних органів.

“Також за результатами проведеної відповідно до ЗУ "Про Державний реєстр виборців“ перевірки було встановлено, що деякими суб’єктами подання внесено кандидатури, які за даними Держреєстру померли або визнані судом недієздатними”, — додали в ЦВК.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

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