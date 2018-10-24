У Кабміні влаштують оцінювання роботи вищих посадовців

“Уряд прийняв рішення розпочати процедуру підбиття підсумків і результатів оцінювання службової діяльності державних службовців категорії А. Тобто вищих посадових осіб. Власне, мета оцінювання — це критичний аналіз виконання тих завдань, які були поставлені. Встановлюються конкретні показники результативності, або KPI, за якими можна чітко зрозуміти, чи відбулися зміни в тому чи іншому сенсі або в результаті роботи кожного держслужбовця, або не відбулися”, — розповів голова Нацдержслужби.

Він нагадав, що до державних службовців категорії А належать державні секретарі міністерств, керівники і заступники керівників центральних органів виконавчої влади, інші посадові особи, які керують держслужбою в тих органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

За його словами, оцінювання вищих посадовців складатиметься з кількох етапів. Перший етап, за його словами, це визначення завдань і ключових показників. Потім, уточнив він, має відбутися оцінна співбесіда з безпосереднім керівником (міністром).

Ващенко зауважив, що кожне завдання буде оцінюватися за чотирибальною системою — від 0 до 4.

“В підсумку кожен держслужбовець може отримати одну з трьох оцінок або оцінку „відмінно“ — в разі якщо всі завдання і KPI повністю досягнуті, оцінка „добре“ — якщо в цілому робота зроблена, але є певні зауваження. І негативна оцінка, якщо жодне завдання і жоден KPI не був реалізований. В цьому випадку це є дуже серйозним сигналом для держслужбовця незалежно від його посади. В такому разі упродовж трьох місяців має відбутися повторне оцінювання. Якщо держслужбовець повторно одержує негативну оцінку, то це є підставою для звільнення з роботи”, — наголосив він.

Водночас, додав Ващенко, якщо держслужбовець отримав високу оцінку, то може отримати преміювання за підсумками року.

Як повідомляв УНН, Кабмін заборонив захмарні премії у держкомпаніях після скандалу з "Нафтогазом".