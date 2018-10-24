У Кабміні влаштують оцінювання роботи вищих посадовців

ukru
Ексклюзив
15:27 • 45781 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 83671 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 129429 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 109784 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 102698 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 111505 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 133350 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74678 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83029 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 170919 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
86 %
751 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 70575 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 117902 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 99484 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 77476 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 75613 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 129455 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 133365 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 170933 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 512462 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 592136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 18749 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 20130 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 29084 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 56167 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 59899 перегляди
Актуальне
У Кабміні влаштують оцінювання роботи вищих посадовців

У Кабміні влаштують оцінювання роботи вищих посадовців

Київ • УНН

 • 9981 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні затвердив процедуру оцінювання роботи державних службовців категорії А. Про це сьогодні повідомив на брифінгу голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, передає кореспондент УНН.

“Уряд прийняв рішення розпочати процедуру підбиття підсумків і результатів оцінювання службової діяльності державних службовців категорії А. Тобто вищих посадових осіб. Власне, мета оцінювання — це критичний аналіз виконання тих завдань, які були поставлені. Встановлюються конкретні показники результативності, або KPI, за якими можна чітко зрозуміти, чи відбулися зміни в тому чи іншому сенсі або в результаті роботи кожного держслужбовця, або не відбулися”, — розповів голова Нацдержслужби.

Він нагадав, що до державних службовців категорії А належать державні секретарі міністерств, керівники і заступники керівників центральних органів виконавчої влади, інші посадові особи, які керують держслужбою в тих органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

За його словами, оцінювання вищих посадовців складатиметься з кількох етапів. Перший етап, за його словами, це визначення завдань і ключових показників. Потім, уточнив він, має відбутися оцінна співбесіда з безпосереднім керівником (міністром).

Ващенко зауважив, що кожне завдання буде оцінюватися за чотирибальною системою — від 0 до 4.

“В підсумку кожен держслужбовець може отримати одну з трьох оцінок або оцінку „відмінно“ — в разі якщо всі завдання і KPI повністю досягнуті, оцінка „добре“ — якщо в цілому робота зроблена, але є певні зауваження. І негативна оцінка, якщо жодне завдання і жоден KPI не був реалізований. В цьому випадку це є дуже серйозним сигналом для держслужбовця незалежно від його посади. В такому разі упродовж трьох місяців має відбутися повторне оцінювання. Якщо держслужбовець повторно одержує негативну оцінку, то це є підставою для звільнення з роботи”, — наголосив він.

Водночас, додав Ващенко, якщо держслужбовець отримав високу оцінку, то може отримати преміювання за підсумками року.

Як повідомляв УНН, Кабмін заборонив захмарні премії у держкомпаніях після скандалу з "Нафтогазом".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,476.60
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.80
Ethereum
$2,097.28