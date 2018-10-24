В Кабмине решили оценить работу высших должностных лиц

“Правительство приняло решение начать процедуру подведения итогов и результатов оценки служебной деятельности государственных служащих категории А. То есть высших должностных лиц. Собственно, цель оценки — это критический анализ выполнения тех задач, которые были поставлены. Устанавливаются конкретные показатели результативности или KPI, по которым можно четко понять, произошли ли изменения в том или ином смысле или в результате работы каждого госслужащего, или не произошли”, — рассказал председатель Нацгосслужбы.

Он напомнил, что к государственным служащим категории А относятся государственные секретари министерств, руководители и заместители руководителей центральных органов исполнительной власти, другие должностные лица, которые управляют госслужбой в тех органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

По его словам, оценка высших должностных лиц будет состоять из нескольких этапов. Первый этап, по его словам, это определение задач и ключевых показателей. Затем, уточнил он, предстоит оценочное собеседование с непосредственным руководителем (министром).

Ващенко отметил, что каждое задание будет оцениваться по четырехбалльной системе — от 0 до 4.

“В итоге каждый госслужащий может получить одну из трех оценок или оценку ”отлично“ - в случае если все задачи и KPI полностью достигнуты, оценка „хорошо“ — если в целом работа сделана, но есть определенные замечания. И негативная оценка, если ни одна задача и ни один KPI ни был реализован. В данном случае это является очень серьезным сигналом для госслужащего, независимо от его должности. В таком случае в течение трех месяцев должно состояться повторное оценивание. Если госслужащий повторно получает негативную оценку, то это основание для увольнения с работы”, - подчеркнул он.

В то же время, добавил Ващенко, если госслужащий получил высокую оценку, то может получить премирования по итогам года.

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