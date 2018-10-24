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В Кабмине решили оценить работу высших должностных лиц

В Кабмине решили оценить работу высших должностных лиц

Киев  •  УНН

 • 9950 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня утвердил процедуру оценивания работы государственных служащих категории А. Об этом сегодня сообщил на брифинге председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко, передает корреспондент УНН.

“Правительство приняло решение начать процедуру подведения итогов и результатов оценки служебной деятельности государственных служащих категории А. То есть высших должностных лиц. Собственно, цель оценки — это критический анализ выполнения тех задач, которые были поставлены. Устанавливаются конкретные показатели результативности или KPI, по которым можно четко понять, произошли ли изменения в том или ином смысле или в результате работы каждого госслужащего, или не произошли”, — рассказал председатель Нацгосслужбы.

Он напомнил, что к государственным служащим категории А относятся государственные секретари министерств, руководители и заместители руководителей центральных органов исполнительной власти, другие должностные лица, которые управляют госслужбой в тех органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

По его словам, оценка высших должностных лиц будет состоять из нескольких этапов. Первый этап, по его словам, это определение задач и ключевых показателей. Затем, уточнил он, предстоит оценочное собеседование с непосредственным руководителем (министром).

Ващенко отметил, что каждое задание будет оцениваться по четырехбалльной системе — от 0 до 4.

“В итоге каждый госслужащий может получить одну из трех оценок или оценку ”отлично“ - в случае если все задачи и KPI полностью достигнуты, оценка „хорошо“ — если в целом работа сделана, но есть определенные замечания. И негативная оценка, если ни одна задача и ни один KPI ни был реализован. В данном случае это является очень серьезным сигналом для госслужащего, независимо от его должности. В таком случае в течение трех месяцев должно состояться повторное оценивание. Если госслужащий повторно получает негативную оценку, то это основание для увольнения с работы”, - подчеркнул он.

В то же время, добавил Ващенко, если госслужащий получил высокую оценку, то может получить премирования по итогам года.

Как сообщал УНН, Кабмин запретил заоблачные премии в госкомпаниях после скандала с “Нафтогазом”.

Украинские Национальные Новости

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