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The Guardian

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The Washington Post

У Кабміні розповіли про обговорення національної економічної стратегії з бізнесом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Клубі Кабінету міністрів під час зустрічі представників уряду, Офісу Президента, керівництва НБУ та українського бізнесу обговорили розробку “Національної економічної стратегії 2030”. Про це повідомляє пресслужба уряду, передає УНН.

У Кабміні розповіли про обговорення національної економічної стратегії з бізнесом

Зазначається, що на зустрічі були присутні власники та топ-менеджери більш ніж 50 компаній. На основі ініціатив, закладених у документі, будуть розроблені державні цільові програми, що почнуть реалізовуватися з 2021 року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав підприємців надавати свої пропозиції та бачення розвитку України на наступні 10 років.

“Нам необхідно створити повноцінний та цивілізований ринок цінних паперів в тому вигляді, якому він працює в передових економіках на Заході. Це той інструмент, який дозволяє громадянам інвестувати, зокрема, у власні національні компанії та отримувати дохід. Водночас, це сприятиме підвищенню капіталізації національних бізнесів, їх більш прозорому функціонуванню та звітності”, — сказав Шмигаль.

За його словами, потрібно строювати додаткові стимули для вітчизняних виробників.

“Представлений Президентом законопроект про „інвестиційних нянь“ передбачає преференції, як для іноземних інвесторів, так і для українських підприємців”, — підкреслив Шмигаль.

У свою чергу голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк готовий “підтримувати та розвивати такий діалог”.

“Українська економіка має потенціал для більш швидкого зростання, але будь-які реформи не матимуть успіху без макроекономічної стабільності: вона є необхідною передумовою для стійкого економічного зростання та нарощення інвестицій”, — вважає Шевченко.

У Кабміні додали, що “представники бізнесу підтримали ініціативу глави уряду”.

Нагадаємо, під час зустрічі уряду з представниками українського бізнесу були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор.

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