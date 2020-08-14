У Кабміні розповіли про обговорення національної економічної стратегії з бізнесом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Клубі Кабінету міністрів під час зустрічі представників уряду, Офісу Президента, керівництва НБУ та українського бізнесу обговорили розробку “Національної економічної стратегії 2030”. Про це повідомляє пресслужба уряду, передає УНН.
Зазначається, що на зустрічі були присутні власники та топ-менеджери більш ніж 50 компаній. На основі ініціатив, закладених у документі, будуть розроблені державні цільові програми, що почнуть реалізовуватися з 2021 року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав підприємців надавати свої пропозиції та бачення розвитку України на наступні 10 років.
“Нам необхідно створити повноцінний та цивілізований ринок цінних паперів в тому вигляді, якому він працює в передових економіках на Заході. Це той інструмент, який дозволяє громадянам інвестувати, зокрема, у власні національні компанії та отримувати дохід. Водночас, це сприятиме підвищенню капіталізації національних бізнесів, їх більш прозорому функціонуванню та звітності”, — сказав Шмигаль.
За його словами, потрібно строювати додаткові стимули для вітчизняних виробників.
“Представлений Президентом законопроект про „інвестиційних нянь“ передбачає преференції, як для іноземних інвесторів, так і для українських підприємців”, — підкреслив Шмигаль.
У свою чергу голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк готовий “підтримувати та розвивати такий діалог”.
“Українська економіка має потенціал для більш швидкого зростання, але будь-які реформи не матимуть успіху без макроекономічної стабільності: вона є необхідною передумовою для стійкого економічного зростання та нарощення інвестицій”, — вважає Шевченко.
У Кабміні додали, що “представники бізнесу підтримали ініціативу глави уряду”.
Нагадаємо, під час зустрічі уряду з представниками українського бізнесу були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор.