Шмигаль зустрівся з представниками великого українського бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Під час зустрічі представників уряду, Офісу Президента, керівництва Національного банку з представниками великого українського бізнесу були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки "Національної економічної стратегії 2030". Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
Так, за ініціативи Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у Клубі Кабінету Міністрів відбулася зустріч представників уряду, Офісу Президента, керівництва Національного банку та українського бізнесу. Учасники дискусії обговорили питання розробки Національної економічної стратегії України, яка розрахована на наступні 10 років. На зустрічі присутні власники та топ-менеджери понад 50 компаній.
Шмигаль наголосив, що Україна має всі можливості для того, аби стати однією з провідних високорозвинених європейських держав. Для цього країні потрібна послідовна державна політика та системні реформи, які не мають зупинятися за будь-яких змін в державі. Все це має бути покладено в основу "Національної економічної стратегії 2030".
"Якщо ми дивимось на 10 років вперед, то стратегічними напрямками державної політики мають бути впровадження найкращих європейських практик, які стосуються покращення стандартів безпеки, ведення бізнесу та якості життя", — зазначив Прем'єр.
За його словами, Україна рухається у Європу та активно працюєз Європейським Союзом над оновленням Угоди про асоціацію з ЄС
"Під час зустрічі були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, восени відбудеться перша онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу.