Восени відбудеться перша онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Перша онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу, присвячена харчовій промисловості та аграрним технологіям, відбудеться 15 вересня. Про це під час брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Хочу поінформувати вас про нашу роботу у сфері просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій в Україну. Це є один із ключових пріоритетів, який я, як міністр, поставив у центр роботи Міністерства закордонних справ. І 15 вересня ми організували першу взагалі в історії онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу. Участь у цій зустрічі візьмуть 300 компаній, тобто це надзвичайно великий форум. Ця зустріч є також частиною активізації наших зусиль на азійському напрямі, і Малайзія є надзвичайно перспективним ринком для українських експортерів, тому ми і докладаємо таких зусиль для просування українського експорту у світі", - наголосив Кулеба.
Він додав, що чим більший експорт, тим більше повертається грошей в українську економіку, тим більше податків сплачується, тим більше робочих місць створюється.
"Перша зустріч буде присвячена харчовій промисловості та аграрним технологіям", - зазначив очільник МЗС.
Раніше УНН писав, що Україна з Молдовою готові вийти на новий рівень відносин між країнами.