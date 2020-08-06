Восени відбудеться перша онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу - Кулеба

"Хочу поінформувати вас про нашу роботу у сфері просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій в Україну. Це є один із ключових пріоритетів, який я, як міністр, поставив у центр роботи Міністерства закордонних справ. І 15 вересня ми організували першу взагалі в історії онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу. Участь у цій зустрічі візьмуть 300 компаній, тобто це надзвичайно великий форум. Ця зустріч є також частиною активізації наших зусиль на азійському напрямі, і Малайзія є надзвичайно перспективним ринком для українських експортерів, тому ми і докладаємо таких зусиль для просування українського експорту у світі", - наголосив Кулеба.

Він додав, що чим більший експорт, тим більше повертається грошей в українську економіку, тим більше податків сплачується, тим більше робочих місць створюється.

"Перша зустріч буде присвячена харчовій промисловості та аграрним технологіям", - зазначив очільник МЗС.

Раніше УНН писав, що Україна з Молдовою готові вийти на новий рівень відносин між країнами.