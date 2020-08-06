Україна та Молдова виходять на новий рівень зовнішньополітичних відносин – Кулеба

"Почну з візиту міністр закордонних справ Молдови, що відбувся нещодавно: дуже змістовно він відбувся. Це був перший візит мого молдавського колеги, що демонструє пріоритетність України на зовнішньополітичному радарі Молдови. Ми проговорили комплекс питань. І сьогодні хочу наголосити, що ми готові на виведення відносин з Молдовою на новий рівень. Для цього нам потрібно вирішити низку питань та запустити кілька важливих проектів. Ми готові у торгово-економічній сфері нарощувати експорт української електроенергії до Молдови, працювати з молдовськими компаніями", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, що 4 серпня, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цулі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глави МЗС домовилися про зміцнення взаємної підтримки у питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови на основі міжнародного права, приділили увагу питанням розвитку економік двох країн та збільшення обсягів двосторонньої торгівлі.