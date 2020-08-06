Україна та Молдова виходять на новий рівень зовнішньополітичних відносин – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Україна з Молдовою готові вийти на новий рівень відносин між країнами. Для цього було заплановано низку важливих проектів. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Почну з візиту міністр закордонних справ Молдови, що відбувся нещодавно: дуже змістовно він відбувся. Це був перший візит мого молдавського колеги, що демонструє пріоритетність України на зовнішньополітичному радарі Молдови. Ми проговорили комплекс питань. І сьогодні хочу наголосити, що ми готові на виведення відносин з Молдовою на новий рівень. Для цього нам потрібно вирішити низку питань та запустити кілька важливих проектів. Ми готові у торгово-економічній сфері нарощувати експорт української електроенергії до Молдови, працювати з молдовськими компаніями", - розповів Кулеба.
Нагадаємо, що 4 серпня, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цулі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глави МЗС домовилися про зміцнення взаємної підтримки у питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови на основі міжнародного права, приділили увагу питанням розвитку економік двох країн та збільшення обсягів двосторонньої торгівлі.