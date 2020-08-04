Сталі відомі деталі зустрічі глав МЗС України та Молдови

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сьогодні, 4 серпня, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глави МЗС домовилися про зміцнення взаємної підтримки у питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови на основі міжнародного права, приділили увагу питанням розвитку економік двох країн та збільшення обсягів двосторонньої торгівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

Так, вони приділили окрему увагу темі регіональної безпеки, зокрема, ситуації на сході України, порушенням прав людини в тимчасово окупованому Криму та врегулюванню придністровського конфлікту.

“Україну та Молдову об’єднує не лише спільний кордон, але й спільне бачення майбутнього цієї частини Європи, спільне прагнення євроінтеграції, а також взаємна підтримка у питаннях відновлення територіальної цілісності.

Україна і надалі підтримуватиме всі ініціативи Молдови у питаннях придністровського врегулювання. Наші партнери з Кишинева можуть повністю покластися на Україну”, - заявив Дмитро Кулеба.

Міністри приділили значну частину розмови питанням розвитку економік двох країн, збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, співпраці в енергетиці. Вони домовилися реанімувати консультації щодо вирішення проблемних питань двосторонніх відносин. Йдеться про “пакетну домовленість”, яка включає, зокрема, питання Дністровської ГЕС і дороги Одеса-Рені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Молдова"реанімували" діалог щодо проблемних питань - Кулеба

Сторони також наголосили на необхідності виведення російських військ з території Придністровського регіону Республіки Молдова, а також здійснення утилізації боєприпасів у с. Ковбасна під міжнародним контролем.

Повідомляється, що Міністри підписали План консультацій між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ та європейської інтеграції республіки Молдова на 2021-2022 роки, який передбачає активний діалог з усіх актуальних питань порядку денного, серед яких регіональна безпека, відновлення територіальної цілісності України і Молдови, європейська інтеграція, консульська сфера, розвиток договірно-правової бази.

Планом передбачена взаємодія зовнішньополітичних відомств на рівнях заступників міністра і державних секретарів, директорів департаментів з питань європейської інтеграції, міжнародних організацій та безпеки, директорів департаментів консульської служби, директорів департаментів міжнародного права, речників.

Раніше УНН писав, що Україна та Молдова підписали план консультацій між МЗС у декількох сферах.

Українські Національні Новини

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