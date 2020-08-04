Сталі відомі деталі зустрічі глав МЗС України та Молдови

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сьогодні, 4 серпня, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Глави МЗС домовилися про зміцнення взаємної підтримки у питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови на основі міжнародного права, приділили увагу питанням розвитку економік двох країн та збільшення обсягів двосторонньої торгівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.