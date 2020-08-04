Україна та Молдова підписали план консультацій між МЗС у декількох сферах

"Глави МЗС України та Молдови підписали план консультацій між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ та європейської інтеграції республіки Молдова на 2021-2022 роки, який передбачає обмін досвідом з таких важливих питань як: регіональна безпека, європейська інтеграція, консульська сфера, розвиток договірно-правової бази та інші", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Україна та Молдова "реанімували" діалог щодо проблемних питань.