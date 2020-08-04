Україна та Молдова підписали план консультацій між МЗС у декількох сферах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цулі підписали план консультацій між міністерствами про обмін досвідом щодо регіональної безпеки, європейської інтеграції, консульської сфери, розвитку договірно-правової бази. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Глави МЗС України та Молдови підписали план консультацій між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ та європейської інтеграції республіки Молдова на 2021-2022 роки, який передбачає обмін досвідом з таких важливих питань як: регіональна безпека, європейська інтеграція, консульська сфера, розвиток договірно-правової бази та інші", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Україна та Молдова "реанімували" діалог щодо проблемних питань.