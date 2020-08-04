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Стали известны детали встречи глав МИД Украины и Молдовы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня, 4 августа, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Главы МИД договорились об укреплении взаимной поддержки в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы на основе международного права, уделили внимание вопросам развития экономик двух стран и увеличение объемов двусторонней торговли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, они уделили отдельное внимание теме региональной безопасности, в частности, ситуации на востоке Украины, нарушению прав человека во временно оккупированном Крыму и урегулированию приднестровского конфликта.

"Украину и Молдову объединяет не только общая граница, но и общее видение будущего этой части Европы, общее стремление евроинтеграции, а также взаимная поддержка в вопросах восстановления территориальной целостности.

Украина и в дальнейшем будет поддерживать все инициативы Молдовы в вопросах приднестровского урегулирования. Наши партнеры из Кишинева могут полностью положиться на Украину", - заявил Дмитрий Кулеба.

Министры уделили значительную часть разговора вопросам развития экономик двух стран, увеличения объемов двусторонней торговли, сотрудничеству в энергетике. Они договорились реанимировать консультации по решению проблемных вопросов двусторонних отношений. Речь идет о "пакетной договоренности", которая включает, в частности, вопрос Днестровской ГЭС и дороги Одесса-Рени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Молдова "реанимировали" диалог по проблемным вопросам - Кулеба

Стороны также отметили необходимость вывода российских войск с территории Приднестровского региона Республики Молдова, а также осуществление утилизации боеприпасов в с. Колбасная под международным контролем.

Сообщается, что министры подписали План консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова на 2021-2022 годы, который предусматривает активный диалог по всем актуальным вопросам повестки дня, среди которых региональная безопасность, восстановление территориальной целостности Украины и Молдовы, европейская интеграция, консульская сфера, развитие договорно-правовой базы.

Планом предусмотрено взаимодействие внешнеполитических ведомств на уровнях заместителей министра и государственных секретарей, директоров департаментов по вопросам европейской интеграции, международных организаций и безопасности, директоров департаментов консульской службы, директоров департаментов международного права, спикеров.

Ранее УНН писал, что Украина и Молдова подписали план консультаций между МИД в нескольких сферах.

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