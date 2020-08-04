Стали известны детали встречи глав МИД Украины и Молдовы

КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня, 4 августа, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Главы МИД договорились об укреплении взаимной поддержки в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы на основе международного права, уделили внимание вопросам развития экономик двух стран и увеличение объемов двусторонней торговли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.