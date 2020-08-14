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4 марта, 13:25 • 107656 просмотра

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В Кабмине рассказали об обсуждении национальной экономической стратегии с бизнесом

В Кабмине рассказали об обсуждении национальной экономической стратегии с бизнесом

Киев  •  УНН

 • 14914 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Клубе Кабинета министров во время встречи представителей правительства, Офиса Президента, руководства НБУ и украинского бизнеса обсудили разработку “Национальной экономической стратегии 2030”. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.

Отмечается, что на встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры более 50 компаний. На основе инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, которые начнут реализовываться с 2021 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал предпринимателей подавать свои предложения и видение развития Украины на следующие 10 лет.

“Нам необходимо создать полноценный и цивилизованный рынок ценных бумаг в том виде, котором он работает в передовых экономиках на Западе. Это тот инструмент, который позволяет гражданам инвестировать, в частности, в собственные национальные компании и получать доход. В то же время, это будет способствовать повышению капитализации национальных бизнесов, их более прозрачному функционированию и отчетности”, — сказал Шмыгаль.

По его словам, нужно создавать дополнительные стимулы для отечественных производителей.

“Представленный Президентом законопроект об „инвестиционных нянях“ предусматривает преференции, как для иностранных инвесторов, так и для украинских предпринимателей”, — подчеркнул Шмыгаль.

В свою очередь председатель НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк готов “поддерживать и развивать такой диалог”.

“Украинская экономика имеет потенциал для более быстрого роста, но любые реформы не будут иметь успеха без макроэкономической стабильности: она является необходимым условием для устойчивого экономического роста и наращивание инвестиций”, — считает Шевченко.

В Кабмине добавили, что “представители бизнеса поддержали инициативу главы правительства”.

Напомним, во время встречи правительства с представителями украинского бизнеса были представлены 7 векторов развития Украины, которые станут основой разработки стратегии: промышленность, агросектор, добыча, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура, энергетический сектор.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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