Ексклюзив
12:08 • 3964 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 13654 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 13155 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 17291 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 17585 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 20780 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 32972 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 31054 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 86118 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105630 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Українські військові вправно ліквідували окупанта у "плащі-невидимці": відео

Київ • УНН

 • 262 перегляди

ГУР МО України показало ліквідацію російського загарбника в плащі-антитепловізорі та іншої ворожої техніки. Події відбуваються на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту.

Українські військові вправно ліквідували окупанта у "плащі-невидимці": відео

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали вдалу ліквідацію російського загарбника, який просувався вперед у плащі-антитепловізорі, який також називають "плащем-невидимкою". Крім того, була показана ліквідація інших ворожих військових та бойової техніки, пише УНН з посиланням на ГУР МО України.

Під покровом ночі російський загарбник натягнув так званий "плащ-невидимку" і рушив у бік українських позицій. Утім, FPV-дрон підрозділів активних дій ГУР МО України нагадав окупанту, що він не в казці ― магія плаща не діє. Кожен загарбник на українській землі підлягає ліквідації 

- говориться у повідомленні ГУР.

Департамент активних дій ГУР оприлюднив відео, де можна побачити ліквідацію цього та інших російських загарбників. Крім того, розвідники нищать і військову техніку загарбників. Події відбуваються на Запорізькому і Лиманському напрямках фронту.

Доповнення

Бійці підрозділу ГУР "Примари" знищили РЛК "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70 та інші цілі в окупованому Криму. Демілітаризація півострова триває.

Українська розвідка атакувала підземний склад вибухових речовин на хімічному комбінаті в Тульській області рф. На складі зберігався піроксиліновий порох, місцеві жителі чули вибухи.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Запорізька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Крим
Україна