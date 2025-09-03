Українські військові вправно ліквідували окупанта у "плащі-невидимці": відео

ГУР МО України показало ліквідацію російського загарбника в плащі-антитепловізорі та іншої ворожої техніки. Події відбуваються на Запорізькому та Лиманському напрямках фронту.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України показали вдалу ліквідацію російського загарбника, який просувався вперед у плащі-антитепловізорі, який також називають "плащем-невидимкою". Крім того, була показана ліквідація інших ворожих військових та бойової техніки, пише УНН з посиланням на ГУР МО України. Під покровом ночі російський загарбник натягнув так званий "плащ-невидимку" і рушив у бік українських позицій. Утім, FPV-дрон підрозділів активних дій ГУР МО України нагадав окупанту, що він не в казці ― магія плаща не діє. Кожен загарбник на українській землі підлягає ліквідації - говориться у повідомленні ГУР. Департамент активних дій ГУР оприлюднив відео, де можна побачити ліквідацію цього та інших російських загарбників. Крім того, розвідники нищать і військову техніку загарбників. Події відбуваються на Запорізькому і Лиманському напрямках фронту. Доповнення Бійці підрозділу ГУР "Примари" знищили РЛК "Утьос-Т", радіотелескоп РТ-70 та інші цілі в окупованому Криму. Демілітаризація півострова триває. Українська розвідка атакувала підземний склад вибухових речовин на хімічному комбінаті в Тульській області рф. На складі зберігався піроксиліновий порох, місцеві жителі чули вибухи.