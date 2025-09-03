Украинские военные умело ликвидировали оккупанта в "плаще-невидимке": видео
Киев • УНН
ГУР МО Украины показало ликвидацию российского захватчика в плаще-антитепловизоре и другой вражеской техники. События происходят на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали удачную ликвидацию российского захватчика, который продвигался вперед в плаще-антитепловизоре, который также называют "плащом-невидимкой". Кроме того, была показана ликвидация других вражеских военных и боевой техники, пишет УНН со ссылкой на ГУР МО Украины.
Под покровом ночи российский захватчик натянул так называемый "плащ-невидимку" и двинулся в сторону украинских позиций. Впрочем, FPV-дрон подразделений активных действий ГУР МО Украины напомнил оккупанту, что он не в сказке ― магия плаща не действует. Каждый захватчик на украинской земле подлежит ликвидации
Департамент активных действий ГУР обнародовал видео, где можно увидеть ликвидацию этого и других российских захватчиков. Кроме того, разведчики уничтожают и военную технику захватчиков. События происходят на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.
Дополнение
Бойцы подразделения ГУР "Призраки" уничтожили РЛК "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70 и другие цели в оккупированном Крыму. Демилитаризация полуострова продолжается.
Украинская разведка атаковала подземный склад взрывчатых веществ на химическом комбинате в Тульской области РФ. На складе хранился пироксилиновый порох, местные жители слышали взрывы.