Эксклюзив
12:08 • 4186 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 14060 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 13370 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 17503 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 17755 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 20859 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 33173 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 31212 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 86281 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105656 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
Эксклюзивы
Теги
Авторы
YouTube

Украинские военные умело ликвидировали оккупанта в "плаще-невидимке": видео

Киев • УНН

 • 404 просмотра

ГУР МО Украины показало ликвидацию российского захватчика в плаще-антитепловизоре и другой вражеской техники. События происходят на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.

Украинские военные умело ликвидировали оккупанта в "плаще-невидимке": видео

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали удачную ликвидацию российского захватчика, который продвигался вперед в плаще-антитепловизоре, который также называют "плащом-невидимкой". Кроме того, была показана ликвидация других вражеских военных и боевой техники, пишет УНН со ссылкой на ГУР МО Украины.

Под покровом ночи российский захватчик натянул так называемый "плащ-невидимку" и двинулся в сторону украинских позиций. Впрочем, FPV-дрон подразделений активных действий ГУР МО Украины напомнил оккупанту, что он не в сказке ― магия плаща не действует. Каждый захватчик на украинской земле подлежит ликвидации 

- говорится в сообщении ГУР.

Департамент активных действий ГУР обнародовал видео, где можно увидеть ликвидацию этого и других российских захватчиков. Кроме того, разведчики уничтожают и военную технику захватчиков. События происходят на Запорожском и Лиманском направлениях фронта.

Дополнение

Бойцы подразделения ГУР "Призраки" уничтожили РЛК "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70 и другие цели в оккупированном Крыму. Демилитаризация полуострова продолжается.

Украинская разведка атаковала подземный склад взрывчатых веществ на химическом комбинате в Тульской области РФ. На складе хранился пироксилиновый порох, местные жители слышали взрывы.

Антонина Туманова

Война в Украине
Запорожская область
Главное управление разведки Украины
Крым
Украина