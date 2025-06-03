До парламенту Грузії надійшла ініціатива про повернення до посвідчення особи, паспорта та акти громадянського стану графи "національність" та імені батька (по батькові), передає УНН із посиланням на Новини Грузії.

Це потрібно, щоб не сталося остаточного зникнення "грузинськості" нашого походження - пише автор ініціативи, громадянка Лела Кавтарадзе.

Поки що неясно, чи буде реалізована ця ідея. Бюро парламенту доручило розглянути пропозицію Комітету з юридичних питань.

Президент Грузії заявив, що Захід намагається "силою змінити владу" в його країні, а виграти може росія