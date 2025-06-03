У Грузії пропонують повернути графу "національність" у документи
Київ • УНН
До парламенту Грузії надійшла ініціатива про повернення графи "національність" та імені батька у документи. Авторка вважає, що це потрібно, аби не зникла "грузинськість".
До парламенту Грузії надійшла ініціатива про повернення до посвідчення особи, паспорта та акти громадянського стану графи "національність" та імені батька (по батькові), передає УНН із посиланням на Новини Грузії.
Це потрібно, щоб не сталося остаточного зникнення "грузинськості" нашого походження
Поки що неясно, чи буде реалізована ця ідея. Бюро парламенту доручило розглянути пропозицію Комітету з юридичних питань.
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