В Грузии предлагают вернуть графу "национальность" в документы
Киев • УНН
В парламент Грузии поступила инициатива о возвращении графы "национальность" и имени отца в документы. Автор считает, что это нужно, чтобы не исчезла "грузинскость".
В парламент Грузии поступила инициатива о возвращении в удостоверение личности, паспорт и акты гражданского состояния графы "национальность" и имени отца (по отчеству), передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.
Это нужно, чтобы не произошло окончательного исчезновения "грузинскости" нашего происхождения
Пока неясно, будет ли реализована эта идея. Бюро парламента поручило рассмотреть предложение Комитету по юридическим вопросам.
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