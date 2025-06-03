В парламент Грузии поступила инициатива о возвращении в удостоверение личности, паспорт и акты гражданского состояния графы "национальность" и имени отца (по отчеству), передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

Это нужно, чтобы не произошло окончательного исчезновения "грузинскости" нашего происхождения - пишет автор инициативы, гражданка Лела Кавтарадзе.

Пока неясно, будет ли реализована эта идея. Бюро парламента поручило рассмотреть предложение Комитету по юридическим вопросам.

Президент Грузии заявил, что Запад пытается "силой сменить власть" в его стране, а выиграть может россия