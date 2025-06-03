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Нью-Йорк Таймс

В Грузии предлагают вернуть графу "национальность" в документы

Киев • УНН

 • 364 просмотра

В парламент Грузии поступила инициатива о возвращении графы "национальность" и имени отца в документы. Автор считает, что это нужно, чтобы не исчезла "грузинскость".

В Грузии предлагают вернуть графу "национальность" в документы

В парламент Грузии поступила инициатива о возвращении в удостоверение личности, паспорт и акты гражданского состояния графы "национальность" и имени отца (по отчеству), передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

Это нужно, чтобы не произошло окончательного исчезновения "грузинскости" нашего происхождения 

- пишет автор инициативы, гражданка Лела Кавтарадзе.

Пока неясно, будет ли реализована эта идея. Бюро парламента поручило рассмотреть предложение Комитету по юридическим вопросам.

Президент Грузии заявил, что Запад пытается "силой сменить власть" в его стране, а выиграть может россия31.05.25, 15:14 • 3898 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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