У Греції знайшли два найдавніші дерев'яні знаряддя віком 430 тисяч років
Київ • УНН
Археологи виявили у Греції два найдавніші дерев'яні знаряддя, створені 430 тисяч років тому. Серед знахідок - фрагмент стовбура вільхи та деревини тополі чи верби.
Археологи знайшли у Греції два найдавніші знаряддя з дерева, створені ще 430 тисяч років тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.
Деталі
Вчені дослідили артефакти зі стоянки давніх гомінідів на березі озера, яке було прихистком під час льодовикових періодів. Вони знайшли фрагмент стовбура вільхи, який використовували як палицю для копання.
Гомінідами науковці називають родину приматів, що включає вісім сучасних видів у чотирьох родах:
- орангутан;
- горила;
- шимпанзе;
- людина (людина
розумна).
Ще одним інструментом був фрагмент деревини тополі чи верби з подібними слідами обробки та зношування, але значно меншого розміру.
Разом з дерев’яними знаряддями праці були виявлені кам’яні. Також були знайдені кістки тварин зі слідами обробки та рештки лісового прямобивневого слона.
Як йдеться в дослідженні, всі ці знахідки свідчать про те, що давні гомініди у Європі мали навички з виготовлення різних інструментів, обробки туш і виживання в середовищі з великими хижаками.
