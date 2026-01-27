У Греції знайшли два найдавніші дерев'яні знаряддя віком 430 тисяч років

$43.130.01
51.060.41
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 1424 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 4792 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 10181 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 26253 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 71854 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 43589 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 47505 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40063 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 64125 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 30354 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
96%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 28946 перегляди
У росії хочуть заборонити анонімність в інтернеті - ЦПД27 січня, 01:19 • 4384 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 33755 перегляди
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 8106 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 18818 перегляди
Публікації
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 1438 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 36435 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 71861 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 64129 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 69185 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Львівська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 20471 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 20097 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 20697 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 23594 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 42197 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Шахед-136

У Греції знайшли два найдавніші дерев'яні знаряддя віком 430 тисяч років

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Археологи виявили у Греції два найдавніші дерев'яні знаряддя, створені 430 тисяч років тому. Серед знахідок - фрагмент стовбура вільхи та деревини тополі чи верби.

У Греції знайшли два найдавніші дерев'яні знаряддя віком 430 тисяч років

Археологи знайшли у Греції два найдавніші знаряддя з дерева, створені ще 430 тисяч років тому. Про це повідомляє УНН з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Деталі

Вчені дослідили артефакти зі стоянки давніх гомінідів на березі озера, яке було прихистком під час льодовикових періодів. Вони знайшли фрагмент стовбура вільхи, який використовували як палицю для копання.

Гомінідами науковці називають родину приматів, що включає вісім сучасних видів у чотирьох родах:

  • орангутан;
    • горила;
      • шимпанзе;
        • людина (людина розумна).

          Ще одним інструментом був фрагмент деревини тополі чи верби з подібними слідами обробки та зношування, але значно меншого розміру.

          Разом з дерев’яними знаряддями праці були виявлені кам’яні. Також були знайдені кістки тварин зі слідами обробки та рештки лісового прямобивневого слона.

          Як йдеться в дослідженні, всі ці знахідки свідчать про те, що давні гомініди у Європі мали навички з виготовлення різних інструментів, обробки туш і виживання в середовищі з великими хижаками.

          Нагадаємо

          В печері Ліанг Метандуно на невеликому індонезійському острові Муна знайдено відбиток людської долоні віком 67 800 років, що є найдавнішим наскальним малюнком. Це відкриття може докорінно змінити уявлення про хронологію розвитку людської творчості, оскільки знахідка на 1100 років старша за попереднього рекордсмена з Іспанії, авторами якого вважали неандертальців.

          Євген Устименко

          КультураНовини Світу
          Тварини
          Техніка
          Індонезія
          Греція
          Іспанія