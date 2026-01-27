$43.130.01
В Греции нашли два древнейших деревянных орудия возрастом 430 тысяч лет

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Археологи обнаружили в Греции два древнейших деревянных орудия, созданные 430 тысяч лет назад. Среди находок - фрагмент ствола ольхи и древесины тополя или ивы.

В Греции нашли два древнейших деревянных орудия возрастом 430 тысяч лет

Археологи нашли в Греции два древнейших деревянных орудия, созданных еще 430 тысяч лет назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Детали

Ученые исследовали артефакты со стоянки древних гоминидов на берегу озера, которое было убежищем во время ледниковых периодов. Они нашли фрагмент ствола ольхи, который использовали как палку для копания.

Гоминидами ученые называют семейство приматов, включающее восемь современных видов в четырех родах:

  • орангутан;
    • горилла;
      • шимпанзе;
        • человек (человек разумный).

          Еще одним инструментом был фрагмент древесины тополя или ивы с подобными следами обработки и износа, но значительно меньшего размера.

          Вместе с деревянными орудиями труда были обнаружены каменные. Также были найдены кости животных со следами обработки и останки лесного прямобивневого слона.

          Как говорится в исследовании, все эти находки свидетельствуют о том, что древние гоминиды в Европе имели навыки по изготовлению различных инструментов, обработке туш и выживанию в среде с крупными хищниками.

          Напомним

          В пещере Лианг Метандуно на небольшом индонезийском острове Муна найден отпечаток человеческой ладони возрастом 67 800 лет, что является древнейшим наскальным рисунком. Это открытие может в корне изменить представление о хронологии развития человеческого творчества, поскольку находка на 1100 лет старше предыдущего рекордсмена из Испании, авторами которого считали неандертальцев.

          Евгений Устименко

