У гімназії Дніпра зафіксовано спалах кору: захворіли троє дітей з одного класу
Київ • УНН
У гімназії Дніпра стався спалах кору, захворіли троє дітей з одного класу. Загалом в області зафіксовано понад 380 випадків інфекційних захворювань, включаючи ГРВІ та COVID-19.
В одній з гімназій Дніпра стався спалах кору - захворіло три дитини з одного класу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
Додамо
Крім того, за словами голова Дніпропетровської облради, зафіксовано понад 380 випадків інфекційних захворювань та підозр на інфекційні захворювання, в тому числі 71 випадок гострої кишкової інфекції, 2 підозри на гострий вірусний гепатит, підозра на кашлюк.
Зросла захворюваність на ГРВІ, фахівці зафіксували 9,4 тис. випадків, це на 4,2% більше у порівнянні з минулим тижнем. На COVID-19 зареєстровано всього 28 випадків хвороби, додав Лукашук.
