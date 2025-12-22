У гімназії Дніпра зафіксовано спалах кору: захворіли троє дітей з одного класу

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 9732 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 10081 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 12424 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 15224 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 16074 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 17337 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 16045 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12796 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11992 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8816 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 26139 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 28461 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 21520 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 19748 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 10668 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 9732 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 19979 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 57283 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 79313 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 113594 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Львів
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 2720 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 28666 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 26333 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 32355 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 33224 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Су-30

У гімназії Дніпра зафіксовано спалах кору: захворіли троє дітей з одного класу

Київ • УНН

 • 92 перегляди

У гімназії Дніпра стався спалах кору, захворіли троє дітей з одного класу. Загалом в області зафіксовано понад 380 випадків інфекційних захворювань, включаючи ГРВІ та COVID-19.

У гімназії Дніпра зафіксовано спалах кору: захворіли троє дітей з одного класу

В одній з гімназій Дніпра стався спалах кору - захворіло три дитини з одного класу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

В одній з гімназій Дніпра зареєстровано спалах кору, під час якого захворіло три дитини з одного класу 

- повідомив Лукашук.

Додамо

Крім того, за словами голова Дніпропетровської облради, зафіксовано понад 380 випадків інфекційних захворювань та підозр на інфекційні захворювання, в тому числі 71 випадок гострої кишкової інфекції, 2 підозри на гострий вірусний гепатит, підозра на кашлюк.

В Україні за три місяці кількість випадків захворювання на кір зросла у 20 разів, двоє дітей померли15.05.25, 15:45 • 3000 переглядiв

Зросла захворюваність на ГРВІ, фахівці зафіксували 9,4 тис. випадків, це на 4,2% більше у порівнянні з минулим тижнем. На COVID-19 зареєстровано всього 28 випадків хвороби, додав Лукашук.

У Києві зросла кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень понад 10 тисяч нових випадків22.12.25, 16:44 • 1304 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоЗдоров'я
Дніпро (місто)