В гимназии Днепра зафиксирована вспышка кори: заболели трое детей из одного класса
Киев • УНН
В гимназии Днепра произошла вспышка кори, заболели трое детей из одного класса. Всего в области зафиксировано более 380 случаев инфекционных заболеваний, включая ОРВИ и COVID-19.
В одной из гимназий Днепра произошла вспышка кори - заболели три ребенка из одного класса. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
В одной из гимназий Днепра зарегистрирована вспышка кори, во время которой заболели три ребенка из одного класса
Добавим
Кроме того, по словам главы Днепропетровского облсовета, зафиксировано более 380 случаев инфекционных заболеваний и подозрений на инфекционные заболевания, в том числе 71 случай острой кишечной инфекции, 2 подозрения на острый вирусный гепатит, подозрение на коклюш.
Возросла заболеваемость ОРВИ, специалисты зафиксировали 9,4 тыс. случаев, это на 4,2% больше по сравнению с прошлой неделей. На COVID-19 зарегистрировано всего 28 случаев болезни, добавил Лукашук.
