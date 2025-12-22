В гимназии Днепра зафиксирована вспышка кори: заболели трое детей из одного класса

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 9534 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 9988 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 12328 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 15107 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 15975 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 17268 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 15998 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12776 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11972 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8792 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 26139 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 28461 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 21520 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 19748 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 10668 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 9510 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 19839 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 57199 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 79229 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 113510 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 2674 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 28546 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 26219 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 32328 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 33175 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Сухой Су-30

В гимназии Днепра зафиксирована вспышка кори: заболели трое детей из одного класса

Киев • УНН

 • 50 просмотра

В гимназии Днепра произошла вспышка кори, заболели трое детей из одного класса. Всего в области зафиксировано более 380 случаев инфекционных заболеваний, включая ОРВИ и COVID-19.

В гимназии Днепра зафиксирована вспышка кори: заболели трое детей из одного класса

В одной из гимназий Днепра произошла вспышка кори - заболели три ребенка из одного класса. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

В одной из гимназий Днепра зарегистрирована вспышка кори, во время которой заболели три ребенка из одного класса

- сообщил Лукашук.

Добавим

Кроме того, по словам главы Днепропетровского облсовета, зафиксировано более 380 случаев инфекционных заболеваний и подозрений на инфекционные заболевания, в том числе 71 случай острой кишечной инфекции, 2 подозрения на острый вирусный гепатит, подозрение на коклюш.

В Украине за три месяца количество случаев заболевания корью возросло в 20 раз, двое детей умерли15.05.25, 15:45 • 3000 просмотров

Возросла заболеваемость ОРВИ, специалисты зафиксировали 9,4 тыс. случаев, это на 4,2% больше по сравнению с прошлой неделей. На COVID-19 зарегистрировано всего 28 случаев болезни, добавил Лукашук.

В Киеве возросло количество больных гриппом и ОРВИ: за неделю более 10 тысяч новых случаев22.12.25, 16:44 • 1296 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЗдоровье
Днепр