У Генштабі підтвердили, що українські захисники зачистили Панівку
Київ • УНН
Генеральний штаб підтвердив зачистку населеного пункту Панківка на Донеччині. Операцію провів 225-й окремий штурмовий полк.
У Генеральному штабі підтвердили, що українські військові зачистили населений пункт Панківка на Донеччині, передає УНН.
На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області. Слава Україні!
Сили оборони зачистили Панківку та прилеглі території від ворога - "Азов"15.09.25, 11:44 • 1924 перегляди
Нагадаємо
За добу 14 вересня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 35 артсистем.