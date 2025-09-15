У Генштабі підтвердили, що українські захисники зачистили Панівку

У Генеральному штабі підтвердили, що українські військові зачистили населений пункт Панківка на Донеччині, передає УНН.

На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області. Слава Україні!