Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 4334 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 12620 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 17547 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 44232 перегляди
15 вересня, 05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 32567 перегляди
15 вересня, 03:31
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 30710 перегляди
15 вересня, 01:55
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 35158 перегляди
14 вересня, 13:13
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08 • 57010 перегляди
14 вересня, 09:08
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72770 перегляди
13 вересня, 14:03
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
У Генштабі підтвердили, що українські захисники зачистили Панівку

Київ • УНН • 308 перегляди

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Генеральний штаб підтвердив зачистку населеного пункту Панківка на Донеччині. Операцію провів 225-й окремий штурмовий полк.

У Генштабі підтвердили, що українські захисники зачистили Панівку

У Генеральному штабі підтвердили, що українські військові зачистили населений пункт Панківка на Донеччині, передає УНН.

На Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, зачищено населений пункт Панківка Донецької області. Слава Україні! 

- йдеться у повідомленні.

Сили оборони зачистили Панківку та прилеглі території від ворога - "Азов"
15.09.25, 11:44

Нагадаємо

За добу 14 вересня російські війська втратили на війні з Україною 910 солдатів та 35 артсистем.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Донецька область
Україна