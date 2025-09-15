$41.280.03
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
В Генштабе подтвердили, что украинские защитники зачистили Пановку

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Генеральный штаб подтвердил зачистку населенного пункта Панковка в Донецкой области. Операцию провел 225-й отдельный штурмовой полк.

В Генштабе подтвердили, что украинские защитники зачистили Пановку

В Генеральном штабе подтвердили, что украинские военные зачистили населенный пункт Панковка в Донецкой области, передает УНН.

На Покровском направлении, в ходе действий, проводимых 225-м отдельным штурмовым полком, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области. Слава Украине! 

- говорится в сообщении.

Силы обороны зачистили Панковку и прилегающие территории от врага - "Азов"15.09.25, 11:44 • 1944 просмотра

Напомним

За сутки 14 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 35 артсистем.

Антонина Туманова

Война в Украине
Донецкая область
Украина