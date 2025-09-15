В Генштабе подтвердили, что украинские защитники зачистили Пановку
Киев • УНН
Генеральный штаб подтвердил зачистку населенного пункта Панковка в Донецкой области. Операцию провел 225-й отдельный штурмовой полк.
В Генеральном штабе подтвердили, что украинские военные зачистили населенный пункт Панковка в Донецкой области, передает УНН.
На Покровском направлении, в ходе действий, проводимых 225-м отдельным штурмовым полком, зачищен населенный пункт Панковка Донецкой области. Слава Украине!
Напомним
За сутки 14 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 35 артсистем.