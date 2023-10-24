У ГУР припускають, що росіяни більше не можуть випускати по Україні сотню ракет за один удар
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів про російський ракетний потенціал цієї зими і припустив, що окупанти більше не можуть випускати по Україні сотню ракет за один удар, передає УНН із посиланням на "Ми Україна".
Цитата
"Тих запасів ракетних озброєнь, які в них були до 24 лютого 2022 року, в них немає. Ми бачили, коли вони могли випускати 100 і більше ракет за один удар. Зараз давно такого не спостерігається. І разом з тим ми проговорюємо, що ризики залишаються. Це означає, що країна готується", - повідомив Юсов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ГУР не фіксують застосування балістичних ракет іранського виробництва росіянами
Раніше
Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував інформацію про те, що путіну запропонували вдарити по Україні космічною ракетою.