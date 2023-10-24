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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ГУР предполагают, что россияне больше не могут выпускать по Украине сотню ракет за один удар

Киев • УНН

 • 110714 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал о российском ракетном потенциале этой зимой и предположил, что оккупанты больше не могут выпускать по Украине сотню ракет за один удар, передает УНН со ссылкой на "Мы Украина".

В ГУР предполагают, что россияне больше не могут выпускать по Украине сотню ракет за один удар

Цитата

"Тех запасов ракетных вооружений, которые у них были до 24 февраля 2022 года, у них нет. Мы видели, когда они могли выпускать 100 и более ракет за один удар. Сейчас давно такого не наблюдается. И вместе с тем мы проговариваем, что риски остаются. Это означает, что страна готовится", - сообщил Юсов.

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Ранее

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал информацию о том, что путину предложили ударить по Украине космической ракетой.

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