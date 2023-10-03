У ГУР не фіксують застосування балістичних ракет іранського виробництва росіянами

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“Станом на зараз застосування балістичних ракет іранського виробництва росіянами не зафіксовано.Говорити про те, що це вирішене питання – не можна. Але це потенційна загроза, Україна разом із партнерами це відстежує, вживаються відповідні заходи", – зазначив представник ГУР.

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Зокрема Юсов зазначив, що про застосування росією балістичних ракет вироблених в Ірані говориться вже не вперше. За його словами російська пропогадна активно поширює цю інформацію, щоб “посіяти додаткову паніку і всередині України, так і формувати певні настрої закордоном”.

Нагадаємо

Аналітики Інститут вивчення війни дійшли висновку, що після закінчення терміну дій ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 росія може домовитись з Іраном про постачання ракет.