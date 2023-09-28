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ISW: У жовтні росія може домовитись з Іраном про постачання ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Аналітики Інститут вивчення війни дійшли висновку, що після закінчення терміну дій ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 росія може домовитись з Іраном про постачання ракет, пише УНН.

Цитата

“Високопоставлені іранські та російські військові посадовці перевірили іранську сучасну звичайну зброю в москві та Тегерані в серпні та вересні 2023 року та можуть укласти угоду про продаж безпілотників і ракет після закінчення терміну дії ракетних обмежень ООН 18 жовтня”, - пишуть аналітики. 

Деталі 

Міністр оборони росії генерал сергій шойгу 19 вересня відвідав Тегеран, щоб обговорити зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва з Іраном.

Командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів шойгу під час екскурсії по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил КВІР у Тегерані 20 вересня. 

шойгу також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231. з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані 20 вересня.

Довідково

РБ ООН 2231 — це резолюція Ради Безпеки ООН, яка схвалює ядерну угоду з Іраном 2015 року, яка призупинила дію санкцій ООН, пов’язаних з ядерною зброєю, і встановила дати припинення дії санкцій проти Ірану, пов’язаних із ракетами та іншими озброєннями.

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