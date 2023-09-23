Іран представив безпілотник з робочим діапазоном 2000 км
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Іран представив новий безпілотник під назвою Mohajer-10. БпЛА має найбільший радіус дії серед усіх іранських безпілотників, а також більшу вантажопідйомність, повідомляє DailySabah, передає УНН.
Деталі
Mohajer-10 має робочий діапазон 2000 км, що означає, що він може літати на відстань до 2000 км від місця запуску. Це значно більше, ніж у попереднього безпілотника Mohajer-6, який має робочий діапазон лише 1000 км.
Mohajer-10 також має більшу вантажопідйомність, ніж Mohajer-6. Він може нести корисне навантаження до 300 кг, що вдвічі більше, ніж у Mohajer-6. Це означає, що Mohajer-10 може нести більшу кількість боєприпасів або іншого обладнання.
Відомо, що Іран представив Mohajer-10 на параді, присвяченому річниці війни з Іраком. Цей парад був також нагодою для Ірану продемонструвати свою військову міць.
Іран також продемонстрував інші безпілотники, включаючи Mohajer-6, який, за даними США, країна надавала росії для використання в її війні проти України.
Доповнення
Іран і Ірак воювали з 1980 по 1988 рік. Вторгнення Іраку в Іран розпочав тодішній президент Саддама Хусейна. Війна була дуже руйнівною, забрала життя щонайменше півмільйона людей і не призвела до жодних конкретних результатів.
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