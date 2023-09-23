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Иран представил беспилотник с рабочим диапазоном 2000 км

Иран представил беспилотник с рабочим диапазоном 2000 км

Киев • УНН

 • 215880 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Иран представил новый беспилотник под названием Mohajer-10. БпЛА имеет наибольший радиус действия среди всех иранских беспилотников, а также большую грузоподъемность, сообщает DailySabah, передает УНН.

Детали

Mohajer-10 имеет рабочий диапазон 2000 км, что означает, что он может летать на расстояние до 2000 км от места запуска. Это значительно больше, чем у предыдущего беспилотника Mohajer-6, который имеет рабочий диапазон только 1000 км.

Mohajer-10 также имеет большую грузоподъемность, чем Mohajer-6. Он может нести полезную нагрузку до 300 кг, что вдвое больше, чем у Mohajer-6. Это означает, что Mohajer-10 может нести большее количество боеприпасов или другого оборудования.

Известно, что Иран представил Mohajer-10 на параде, посвященном годовщине войны с Ираком. Этот парад был также возможностью для Ирана продемонстрировать свою военную мощь.

Иран также продемонстрировал другие беспилотники, включая Mohajer-6, который, по данным США, страна предоставляла россии для использования в ее войне против Украины.

Дополнение

Иран и Ирак воевали с 1980 по 1988 год. Вторжение Ирака в Иран было начато тогдашним президентом Саддамом Хусейном. Война была очень разрушительной, унесла жизни по меньшей мере полумиллиона человек и не привела ни к каким конкретным результатам.

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