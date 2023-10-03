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В ГУР не фиксируют применение баллистических ракет иранского производства россиянами

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Сейчас применение баллистических ракет иранского производства россиянами не было зафиксировано. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, пишет УНН.

Цитата

“По состоянию на сейчас применение баллистических ракет иранского производства россиянами не зафиксировано, говорить о том, что это решенный вопрос – нельзя. Но это потенциальная угроза, Украина вместе с партнерами это отслеживает, принимаются соответствующие меры", – отметил представитель ГУР.

Детали

В частности Юсов отметил, что о применении россией баллистических ракет произведенных в Иране говорится уже не впервые. По его словам российская пропогадна активно распространяет эту информацию, чтобы “посеять дополнительную панику и внутри Украины, так и формировать определенные настроения заграницей”.

Напомним

Аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что после окончания срока действий ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 россия может договориться с Ираном о поставках ракет.

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