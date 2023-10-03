В ГУР не фиксируют применение баллистических ракет иранского производства россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Сейчас применение баллистических ракет иранского производства россиянами не было зафиксировано. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, пишет УНН.
Цитата
“По состоянию на сейчас применение баллистических ракет иранского производства россиянами не зафиксировано, говорить о том, что это решенный вопрос – нельзя. Но это потенциальная угроза, Украина вместе с партнерами это отслеживает, принимаются соответствующие меры", – отметил представитель ГУР.
Детали
В частности Юсов отметил, что о применении россией баллистических ракет произведенных в Иране говорится уже не впервые. По его словам российская пропогадна активно распространяет эту информацию, чтобы “посеять дополнительную панику и внутри Украины, так и формировать определенные настроения заграницей”.
Напомним
Аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что после окончания срока действий ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 россия может договориться с Ираном о поставках ракет.