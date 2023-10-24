Раніше говорили про мавпу з гранатою, зараз про рогозіна з ракетою: ГУР прокоментували ідею рф атакувати Україну космічною ракетою

Цитата

"Раніше говорили про мавпу з гранатою, зараз про рогозіна з ракетою. ... Ми зараз не будемо підтверджувати чи спростовувати це, але уявити собі таку розмову від людини (від колишнього голови “роскосмосу” дмитра рогозіна), яка з одного боку схиблена, тобто це російський нацист. Він схиблений імперськими ідеями. З іншого боку він не науковець, він далекий від космічної галузі і ось дуже красномовно, що сам факт такої розмови він звичайно можливий. Тобто колись ракети і ракетоносії запускали для наукового прогресу, для того щоб підкорювати космос, а сьогодні ці люди можуть обговорювати, як використовувати цю спадщину в якості брухту, який має вбивати цивільне населення", – пояснив свою думку Юсов.

Контекст

Згідно з записів розмов між колишнім головою роскосмосу дмитром рогозіним і нинішнім керівником дочірнього підприємства “Ракетно-космічний центр “Прогрес” дмитром барановим, група російських чиновників та вчених пропонувала президенту росії володимиру путіну вдарити по Україні космічною ракетою з величезною кількістю вибухівки на борту. Про це писав УНН з посиланням на BILD, в розпорядженні якого опинилися ці російські записи.

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